هدف حسام حسن بـ الكعب في شباك غزل المحلة
الثلاثاء، 02 مايو 2023 - 19:59
بالكعب 🔥😯 حسام حسن يسجل الهدف الأول لسموحة في مرمى غزل المحلة#ONTime_Sports pic.twitter.com/fqmnBb3oXy— OnTime Sports (@ONTimeSports) May 2, 2023
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