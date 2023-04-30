هدفا فوز منتخب مصر الأولمبي على الكونغو (2-0)
الأحد، 30 أبريل 2023 - 20:52
أهداف فوز منتخب مصر الأولمبي على الكونغو وديًا ( 2 / 0 ) 💥💥 pic.twitter.com/qJgiZ3BIKS— OnTime Sports (@ONTimeSports) April 30, 2023
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