هدفا تعادل الهلال وأوراوا 1-1 (ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا)
السبت، 29 أبريل 2023 - 22:39
أهداف المباراة | #الهلال السعودي 1 - 1 #اوراوا ريد دياموندز الياباني— قنوات الكاس (@alkasschannel) April 29, 2023
ذهاب نهائي #دوري_أبطال_آسيا#قنوات_الكاس pic.twitter.com/o1YJkBp26P
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