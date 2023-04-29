هدفا تعادل روما مع ميلان 1-1 (الدوري الإيطالي)

جنون الكالشيو..

روما وميلان يتعادلان 1-1 بعد أن كانت النتيجة سلبية حتى الدقيقة 94



شاهد الهدفين #الدوري_الإيطالي #روما_ميلان pic.twitter.com/7PzSJhgjGK