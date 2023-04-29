هدفا تعادل روما مع ميلان 1-1 (الدوري الإيطالي)
السبت، 29 أبريل 2023 - 21:19
جنون الكالشيو..— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 29, 2023
روما وميلان يتعادلان 1-1 بعد أن كانت النتيجة سلبية حتى الدقيقة 94
شاهد الهدفين #الدوري_الإيطالي #روما_ميلان pic.twitter.com/7PzSJhgjGK
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