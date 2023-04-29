هدفا تعادل روما مع ميلان 1-1 (الدوري الإيطالي)

السبت، 29 أبريل 2023 - 21:19

4/29/2023 9:19:21 PM هدفا تعادل روما مع ميلان 1-1 (الدوري الإيطالي)
روما الدوري الإيطالي ميلان
نرشح لكم
هدف فوز إنتر على يوفنتوس 0/1 (إياب نصف نهائي كأس إيطاليا) هدف فوز نابولي على يوفنتوس (الدوري الإيطالي) هدف فوز تورينو على لاتسيو 1-0 (الدوري الإيطالي) هدفا تعادل ليتشي وسامبدوريا 1-1 (الدوري الإيطالي) هدفا تعادل تورينو وساليرنيتانا 1-1 (الدوري الإيطالي) هدف فوز ساسولو على يوفنتوس (الدوري الإيطالي) أهداف فوز روما على أودينيزي 3-0 (الدوري الإيطالي) أهداف فوز لاتسيو على يوفنتوس 2-1 (الدوري الإيطالي)
أخر الأخبار
تأخر بداية الشوط الثاني لمباراة الترجي وشبيبة القبائل بسبب مناوشات بين الجماهير والأمن 4 دقيقة | الكرة الإفريقية
6 من 8 في صالح الشناوي.. الرجاء يهدر ركلة جزاء ضد الأهلي 51 دقيقة | الكرة الإفريقية
دوري أبطال آسيا - تكرار سيناريو 2019 ما زال قائما.. تعادل مخيب لـ الهلال أمام أوراوا ساعة | السعودية
مباشر طريق الأهلي – الترجي (1)-(0) شبيبة القبائل.. جووول أووول 2 ساعة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (4)-(0) ريال بيتيس.. جوووول راابع 2 ساعة | الدوري الإسباني
مباشر نهائي كأس فرنسا – نانت (1)-(5) تولوز.. الخااامس 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الدوري الإفريقي لكرة السلة - الأهلي يحقق فوزا بشق الأنفس على سيتي أويلرز 2 ساعة | كرة سلة
مباشر أبطال إفريقيا - الرجاء (0)-(0) الأهلي.. خروج هاني وديانج 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 16-18 (3) الزمالك.. الجولة الأولى بيضاء 2 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 10-15 (3) الأهلي.. إلى المباراة الفاصلة 3 ميتيلاند يعلن غياب إمام عاشور لنهاية الموسم 4 إيقاف محمد الشناوي 3 مباريات ضمن عقوبات الجولة 26 للدوري