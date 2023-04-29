هدف المصري الأول أمام الإسماعيلي - رجب عمران (كأس رابطة الأندية)
السبت، 29 أبريل 2023 - 19:36
جووووول⚽.. رجب عمران يفتتح التسجيل ويحرز الهدف الأول للمصري في شباك الإسماعيلي pic.twitter.com/lnF4qSg0Kq— OnTime Sports (@ONTimeSports) April 29, 2023
نرشح لكم
هدفا فوز المصري على الإسماعيلي 0/2 (كأس رابطة الأندية المحترفة) هدف المصري الثاني أمام الإسماعيلي - عبده يحيى (كأس رابطة الأندية) أهداف فوز الاتحاد على إنبي 3-2 (كأس الرابطة المصرية) هدف رائع لـ أحمد عادل لصالح الاتحاد ضد إنبي (كأس الرابطة المصرية) هدف فوز الزمالك على سيراميكا كليوباترا 0/1 (الدوري المصري) هدف فوز طلائع الجيش على غزل المحلة 0/1 (الدوري المصري) استاد القاهرة ينفجر بالحماس بعد هدف عبد المنعم لـ الأهلي أمام الرجاء الثانية في مسيرته.. لقطة طرد محمد عنتر ضد الاتحاد