أهداف فوز الاتحاد على إنبي 3-2 (كأس الرابطة المصرية)
الجمعة، 28 أبريل 2023 - 21:45
اجوان عالمية تلاقي .. اهداف ذاتية موجود.. اتفرج على حفلة الأهداف اللي جات في ماتش الاتحاد وانبي في ربع نهائي كأس الرابطة pic.twitter.com/sL5Rx9WolZ— OnTime Sports (@ONTimeSports) April 28, 2023
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