هدف النصر الأول أمام الرائد - كريستيانو رونالدو (الدوري السعودي)
الجمعة، 28 أبريل 2023 - 21:41
هدددددف!⚽— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 28, 2023
د4’ الهدف الأول لـ #النصر عن طريق كريستيانو رونالدو
النصر 1 × 0 الرائد#النصر_الرائد | #SSC pic.twitter.com/cNxm4VZyxQ
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