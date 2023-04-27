كلاسيكو ركلات الجزاء.. أهداف فوز اتحاد جدة على الشباب 2-1 (الدوري السعودي)
الخميس، 27 أبريل 2023 - 23:16
كلاسيكو الجزائيات🔥— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 27, 2023
✅حمدالله⚽️⚽️
✅جوانكا⚽️
❌ارون بوبيندزا#الاتحاد_الشباب | #SSC pic.twitter.com/4VDNpIGhLp
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