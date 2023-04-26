هدف فوز إنتر على يوفنتوس 0/1 (إياب نصف نهائي كأس إيطاليا)

تسديدة مخادعة وذكية من ديماركو..

باريلا يمرر تمريرة سحرية وديماركو ينهيها في الشباك مسجلاً الهدف الأول للإنتر#إنتر_يوفنتوس #كأس_إيطاليا #أبوظبي_الرياضية Premium pic.twitter.com/9sLi2lP3IL