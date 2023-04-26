هدف فوز إنتر على يوفنتوس 0/1 (إياب نصف نهائي كأس إيطاليا)
الأربعاء، 26 أبريل 2023 - 22:54
تسديدة مخادعة وذكية من ديماركو..— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 26, 2023
باريلا يمرر تمريرة سحرية وديماركو ينهيها في الشباك مسجلاً الهدف الأول للإنتر#إنتر_يوفنتوس #كأس_إيطاليا #أبوظبي_الرياضية Premium pic.twitter.com/9sLi2lP3IL
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