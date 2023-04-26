هدف فوز إنتر على يوفنتوس 0/1 (إياب نصف نهائي كأس إيطاليا)

الأربعاء، 26 أبريل 2023 - 22:54

4/26/2023 10:54:43 PM هدف فوز إنتر على يوفنتوس 0/1 (إياب نصف نهائي كأس إيطاليا)
كأس إيطاليا إنتر يوفنتوس
نرشح لكم
هدف فوز نابولي على يوفنتوس (الدوري الإيطالي) هدف فوز تورينو على لاتسيو 1-0 (الدوري الإيطالي) هدفا تعادل ليتشي وسامبدوريا 1-1 (الدوري الإيطالي) هدفا تعادل تورينو وساليرنيتانا 1-1 (الدوري الإيطالي) هدف فوز ساسولو على يوفنتوس (الدوري الإيطالي) أهداف فوز روما على أودينيزي 3-0 (الدوري الإيطالي) أهداف فوز لاتسيو على يوفنتوس 2-1 (الدوري الإيطالي) هدف فوز روما على تورينو 1-0 (الدوري الإيطالي)
أخر الأخبار
نصب السيرك للفيل.. سيتي يدهس أرسنال برباعية ويقترب من صدارة الدوري 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إلى النهائي للحفاظ على اللقب.. هدف ديماركو ينصر إنتر على يوفنتوس 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
3 انتصارات متتالية لأول مرة في 2023.. ليفربول يقلب تأخره لفوز على وست هام في صراع الأبطال 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فوز معتاد.. الزمالك يواصل تفوقه على سيراميكا كليوباترا في انتصار أوسوريو الأول 37 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإسباني – رايو فايكانو (1) - (0) برشلونة.. الشوط الثاني ساعة | الدوري الإسباني
تشكيل برشلونة – تبديل وحيد من تشافي ضد رايو فاليكانو 2 ساعة | الدوري الإسباني
انتهت كأس إيطاليا – إنتر (1)-(0) يوفنتوس.. الزرق إلى النهائي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
انتهت الدوري الإنجليزي – وست هام (1)-(2) ليفربول.. نهاية المباراة 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وزارة الرياضة تنفذ حكم عزل مرتضى منصور 2 مؤتمر كلوب: ما فعله صلاح كان جنونا.. والإصابة ستحرمنا من فيرمينيو 3 إيقاف محمد الشناوي 3 مباريات ضمن عقوبات الجولة 26 للدوري 4 رقمان تاريخيان ينتظران صلاح أمام وست هام