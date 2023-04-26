هدف فوز الزمالك على سيراميكا كليوباترا 0/1 (الدوري المصري)

الأربعاء، 26 أبريل 2023 - 20:57

4/26/2023 8:57:23 PM هدف فوز الزمالك على سيراميكا كليوباترا 0/1 (الدوري المصري)
سيف الجزيري الزمالك سيراميكا كليوباترا
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