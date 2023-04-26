هدف فوز طلائع الجيش على غزل المحلة 0/1 (الدوري المصري)

الأربعاء، 26 أبريل 2023 - 17:16

4/26/2023 5:16:19 PM هدف فوز طلائع الجيش على غزل المحلة 0/1 (الدوري المصري)
غزل المحلة بول جوليوس طلائع الجيش
نرشح لكم
استاد القاهرة ينفجر بالحماس بعد هدف عبد المنعم لـ الأهلي أمام الرجاء الثانية في مسيرته.. لقطة طرد محمد عنتر ضد الاتحاد ملخص فوز الإسماعيلي على المصري 2-1 (الدوري المصري) حفل غنائي في نهائي مركز شباب بسيون ولحظات تحطم الأعصاب ملخص فوز فاركو على غزل المحلة 3-1 (الدوري المصري) ملخص فوز إنبي على أسوان 2-0 (الدوري المصري) ملخص فوز بيراميدز على الداخلية 2-0 (الدوري المصري) أجواء غير عادية في دورة ميت رومي الرمضانية العريقة
أخر الأخبار
بيرناردو سيلفا: هالاند يملك نفس عقلية رونالدو 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الفوز الأول في 2023.. طلائع الجيش يعيد أمل البقاء بفوز غال على المحلة 38 دقيقة | الدوري المصري
مدافع ليستر ينتقل إلى أتليتكو مدريد ساعة | الدوري الإنجليزي
القمة الثانية.. البنا حكما لمواجهة السوبر بين الزمالك والأهلي ساعة | الكرة المصرية
مباشر كرة سلة - الأهلي (83) - (63) فيروفيارو.. الفترة الرابعة ساعة | كرة سلة
كرة سلة - بسبب قمة سوبر القدم.. تعديل في موعد مواجهة الأهلي ضد بترو دي لواندا 2 ساعة | كرة سلة
كرة يد - مؤهلة لكأس العالم للأندية.. الهدى السعودي يستضيف البطولة العربية 2 ساعة | كرة يد
انتهت الدوري المصري – طلائع الجيش (1)-(0) غزل المحلة.. الفوز الأول في 2023 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي كأس السلة - الأهلي (72)-(65) الزمالك.. الكأس أحمر 2 وزارة الرياضة تنفذ حكم عزل مرتضى منصور 3 مؤتمر كلوب: ما فعله صلاح كان جنونا.. والإصابة ستحرمنا من فيرمينيو 4 إيقاف محمد الشناوي 3 مباريات ضمن عقوبات الجولة 26 للدوري