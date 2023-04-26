هدف فوز طلائع الجيش على غزل المحلة 0/1 (الدوري المصري)
الأربعاء، 26 أبريل 2023 - 17:16
جووووووول 🔥⚽ بول جوليوس يفتتح التسجيل مبكرًا لطلائع الجيش في مرمى غزل المحلة #ONTime_Sports pic.twitter.com/Wf0Cgr0pF9— OnTime Sports (@ONTimeSports) April 26, 2023
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