هدف طلائع الجيش الأول أمام غزل المحلة - بول جوليوس
الأربعاء، 26 أبريل 2023 - 17:16
جووووووول 🔥⚽ بول جوليوس يفتتح التسجيل مبكرًا لطلائع الجيش في مرمى غزل المحلة #ONTime_Sports pic.twitter.com/Wf0Cgr0pF9— OnTime Sports (@ONTimeSports) April 26, 2023
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