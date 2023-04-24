هدف فوز الوحدة على النصر (نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين)
الإثنين، 24 أبريل 2023 - 22:01
هدددددف!⚽️— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 24, 2023
د23' الهدف الأول لـ الوحدة عن طريق بوغيل
النصر 0 × 1 الوحدة#كأس_الملك
#النصر_الوحدة | #SSC pic.twitter.com/OAUP6deZ3I
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