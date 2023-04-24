العارضة تمنع رونالدو من تسجيل هدف قاتل
الإثنين، 24 أبريل 2023 - 21:46
العارضة تقف أمام رونالدو 🥅#كأس_الملك— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 24, 2023
#النصر_الوحدة | #SSC pic.twitter.com/YkaI8mUm5q
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