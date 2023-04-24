بضغط من رونالدو.. الحكم يطرد لاعب الوحدة
الإثنين، 24 أبريل 2023 - 21:28
حكم المباراة يشهر البطاقة الحمراء على لاعب الوحدة عبدالله الحافظ بعد حصوله على الإنذار الثاني 🟥#كأس_الملك— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 24, 2023
#النصر_الوحدة | #SSC pic.twitter.com/jGT6IJ7rfg
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