بضغط من رونالدو.. الحكم يطرد لاعب الوحدة

حكم المباراة يشهر البطاقة الحمراء على لاعب الوحدة عبدالله الحافظ بعد حصوله على الإنذار الثاني 🟥#كأس_الملك

⁧#النصر_الوحدة⁩⁩ | ⁦#SSC pic.twitter.com/jGT6IJ7rfg