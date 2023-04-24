فرصة هائلة ضائعة من رونالدو أمام الوحدة بتألق مغربي
الإثنين، 24 أبريل 2023 - 21:02
منير محمدي يتصدى لهدف محقق من كريستيانو رونالدو 🧤🥅#كأس_الملك— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 24, 2023
#النصر_الوحدة | #SSC pic.twitter.com/7A823P6koK
نرشح لكم
العارضة تمنع رونالدو من تسجيل هدف قاتل بضغط من رونالدو.. الحكم يطرد لاعب الوحدة إنقاذ أسطوري من منير محمدي أمام رأسية رونالدو ثنائية الهلال في شباك النصر بـ دربي السعودية هدف فوز الباطن على الهلال بالدوري السعودي طارق حامد: لو كان اسمي حامديتش لما تعرضت للنقد هدف رونالدو في مرمى العدالة بالدوري السعودي أهداف فوز بوليفيا على السعودية 2-1 (ودي)