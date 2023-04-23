هدف فوز نابولي على يوفنتوس (الدوري الإيطالي)
الأحد، 23 أبريل 2023 - 22:54
"هدف الدوري.. في الوقت الأخير والحلم أصبح حقيقة"— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 23, 2023
نابولي يسجل هدفاً في الدقيقة 94 بتسديدة قوية من راسبادوري#يوفنتوس_نابولي#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/VAHwHQv4pr
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