هدف فوز نابولي على يوفنتوس (الدوري الإيطالي)

"هدف الدوري.. في الوقت الأخير والحلم أصبح حقيقة"

نابولي يسجل هدفاً في الدقيقة 94 بتسديدة قوية من راسبادوري#يوفنتوس_نابولي#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/VAHwHQv4pr