استاد القاهرة ينفجر بالحماس بعد هدف عبد المنعم لـ الأهلي أمام الرجاء

السبت، 22 أبريل 2023 - 22:08

4/22/2023 10:08:10 PM استاد القاهرة ينفجر بالحماس بعد هدف عبد المنعم لـ الأهلي أمام الرجاء
الأهلي الرجاء البيضاوي دوري أبطال إفريقيا
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