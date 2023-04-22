استاد القاهرة ينفجر بالحماس بعد هدف عبد المنعم لـ الأهلي أمام الرجاء
السبت، 22 أبريل 2023 - 22:08
فرحة كبيرة من جماهير الأهلي بهدف عبد المنعم في شباك الرجاء. 🔴🦅⚽— FilGoal (@FilGoal) April 22, 2023
تصوير: هلال عادل pic.twitter.com/qxRp88ZQsw
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