هدف فوز تورينو على لاتسيو 1-0 (الدوري الإيطالي)
السبت، 22 أبريل 2023 - 21:53
يا لها من تسديدة.. تورينو يتقدم بهدف من تسديدة قوية بأقدام إيفان إيليتش بالدقيقة 43#لاتسيو_تورينو#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/ckjWfHmQzU— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 22, 2023
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