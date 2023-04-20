الثانية في مسيرته.. لقطة طرد محمد عنتر ضد الاتحاد

بعد العودة للـ VAR.. طرد اللاعب محمد عنتر لاعب سيراميكا كليوباترا بعد تدخل عنيف على محمود عبد العزيز لاعب الاتحاد

(سيراميكا 0 - 0 الاتحاد)#ONTime_Sports pic.twitter.com/nLL1L1SBuk