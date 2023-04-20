الثانية في مسيرته.. لقطة طرد محمد عنتر ضد الاتحاد
الخميس، 20 أبريل 2023 - 23:49
بعد العودة للـ VAR.. طرد اللاعب محمد عنتر لاعب سيراميكا كليوباترا بعد تدخل عنيف على محمود عبد العزيز لاعب الاتحاد— OnTime Sports (@ONTimeSports) April 20, 2023
(سيراميكا 0 - 0 الاتحاد)#ONTime_Sports pic.twitter.com/nLL1L1SBuk
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