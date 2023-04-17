هدف الأهلي الثاني في سموحة - كهربا

هدف الزمالك الثاني في مرمى المقاولون - مصطفى شلبي

هدف التعادل للزمالك في مرمى المقاولون - أحمد سيد زيزو

هدف الأهلي الأول في سموحة بقدم محمد شريف

هدف المقاولون العرب الأول في مرمى الزمالك - جون أوكلي

أول تعليق من مرتضى منصور بعد حكم عزله من رئاسة الزمالك