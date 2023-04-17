هدف الأهلي الثاني في سموحة - كهربا
الإثنين، 17 أبريل 2023 - 23:01
جوووووول كهربا مستمر في التألق ⚡️⚡️— OnTime Sports (@ONTimeSports) April 17, 2023
نجم المارد الأحمر يسجل الهدف الثاني للنادي الأهلي في مرمي سموحة 🔴🦅 pic.twitter.com/NGqjwbKWrW
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