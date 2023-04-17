هدف الأهلي الأول في سموحة بقدم محمد شريف

الإثنين، 17 أبريل 2023 - 21:55

4/17/2023 9:55:19 PM هدف الأهلي الأول في سموحة بقدم محمد شريف
الأهلي
نرشح لكم
هدف الأهلي الثاني في سموحة - كهربا هدف الزمالك الثاني في مرمى المقاولون - مصطفى شلبي هدف التعادل للزمالك في مرمى المقاولون - أحمد سيد زيزو هدف المقاولون العرب الأول في مرمى الزمالك - جون أوكلي أول تعليق من مرتضى منصور بعد حكم عزله من رئاسة الزمالك هدف البنك الأهلي الثاني أمام طلائع الجيش (أسامة فيصل) هدف البنك الأهلي الأول أمام طلائع الجيش (خالد سطوحي) هدف الأهلي الثالث في فاركو من علي معلول
أخر الأخبار
ثنائية صلاح تقود ليفربول لفوز لم يحدث على ليدز طوال 99 عاما 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الهدف التاسع.. بعد أن سجل أمامهم في الكأس كهربا يهز شباك سموحة بالدوري 18 دقيقة | الكرة المصرية
وداعا فاولر وفان بيرسي وجيجز.. صلاح أفضل هداف "أعسر" في تاريخ الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
تخطى عدد أهدافه في الدوري الموسم الماضي.. محمد شريف يهز شباك سموحة ساعة | الكرة المصرية
معقل أبطال العالم.. الأرجنتين تستضيف مونديال الشباب 2023 بدلا من إندونيسيا ساعة | أمريكا
انتهت الدوري المصري - الزمالك (2)-(2) المقاولون العرب.. تعادل قاتل 2 ساعة | الكرة المصرية
تشكيل المقاولون - ثلاثي في الدفاع وأوكلي يقود الهجوم لمواجهة الزمالك 2 ساعة | الكرة المصرية
انتهت في الدوري الإنجليزي - ليدز يونايتد (1) (6) ليفربول.. فوز تاريخي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) (13-15) (2) الزمالك.. الأبيض بطل الدوري 2 انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) (25-22) (1) الأهلي 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: نريد تفسير 8 نقاط من لجنة الانضباط واتحاد الكرة في عقوبة كهربا 4 القضاء الإداري يقضي بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك