هدف الأهلي الأول في سموحة بقدم محمد شريف
الإثنين، 17 أبريل 2023 - 21:55
جوووووووووووووووووووووول⚽— OnTime Sports (@ONTimeSports) April 17, 2023
محمد شريف يواصل مسلسل التهديف ويحرز الهدف الاول للنادي الأهلي في مرمي سموحة 🔴🦅 pic.twitter.com/DNAPcmy3zU
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