هدف البنك الأهلي الثاني أمام طلائع الجيش (أسامة فيصل)
السبت، 15 أبريل 2023 - 22:51
أسامة فيصل يعاقب حارس مرمى طلائع الجيش عن خروجه الخاطئ ويحرز الهدف الثاني للبنك الأهلي ⚽⚽ pic.twitter.com/L7OvZ05frg— OnTime Sports (@ONTimeSports) April 15, 2023
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