هدف البنك الأهلي الأول أمام طلائع الجيش (خالد سطوحي)
السبت، 15 أبريل 2023 - 22:50
الهدف الأول لفريق البنك الأهلي في مرمى طلائع الجيش عن طريق خالد سطوحي بالخطأ في مرماه ⚽⚽ pic.twitter.com/vKR331aEFz— OnTime Sports (@ONTimeSports) April 15, 2023
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