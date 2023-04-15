ثلاثية بيراميدز في شباك أسوان
السبت، 15 أبريل 2023 - 00:25
أهداف فوز بيراميدز على أسوان بثلاثية دون مقابل بالجولة الـ 25 من الدوري الممتاز 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/W8NEiplAVj— OnTime Sports (@ONTimeSports) April 14, 2023
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