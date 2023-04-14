هدف الأهلي الثالث في فاركو من علي معلول
الجمعة، 14 أبريل 2023 - 23:27
علي معلول يسجل الهدف الثالث للأهلي قبل نهاية اللقاء من ركلة جزاء pic.twitter.com/FJIzvMak8a— OnTime Sports (@ONTimeSports) April 14, 2023
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