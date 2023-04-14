هدف أحمد قندوسي الذي لم يحتسب له ضد فاركو
الجمعة، 14 أبريل 2023 - 22:37
صاروخ القندوسي بيزغرط في الشبكة.. لكن الحكم يلغي الهدف بعد العودة إلى الـ VAR pic.twitter.com/TGvKGjqLg1— OnTime Sports (@ONTimeSports) April 14, 2023
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