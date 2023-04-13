هدفا الإسماعيلي ضد إنبي - فراس شواط (الدوري المصري)
الخميس، 13 أبريل 2023 - 22:30
جووووول💥🔥 .. فراس شواط يسجل هدفين لفريق الإسماعيلي في مرمى إنبي— OnTime Sports (@ONTimeSports) April 13, 2023
(الإسماعيلي 2 - 0 إنبي)#ONTime_Sports pic.twitter.com/hQ0VsO1E5P
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