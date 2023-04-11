احتفال جنوني من ميشيل ياناكون مع الشحات وظهور ابنته أليسيا
الثلاثاء، 11 أبريل 2023 - 12:13
احتفال خاص من ميشيل يانكون، والجمهور يوجه التحية والشكر لـ حسين الشحات 🔴— FilGoal (@FilGoal) April 11, 2023
📷هلال عادل pic.twitter.com/SnTXL8UMcr
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