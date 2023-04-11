كهربا يحتفل مع نجل الشناوي بلقب كأس مصر
الثلاثاء، 11 أبريل 2023 - 12:10
محمود #كهربا يحتفل مع نجل محمد الشناوي وسط جمهور #الأهلي في التالتة شمال 🦅🏆@MKahraba @Melshenawy— FilGoal (@FilGoal) April 11, 2023
📷هلال عادل pic.twitter.com/yRbLyCoxK9
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