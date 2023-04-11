زوران مانولوفيتش يتحدث عن حياته في الإسكندرية وعشقه للكورنيش
الثلاثاء، 11 أبريل 2023 - 11:16
نرشح لكم
أهداف فوز فاركو على الاتحاد السكندري 2/3 (الدوري المصري) هدف الاتحاد السكندري الثاني أمام فاركو - كريستوفر مابولولو هدف الاتحاد السكندري الأول أمام فاركو - كريستوفر مابولولو هدف فاركو الثالث أمام الاتحاد السكندري - شكري نجيب هدف فاركو الثاني أمام الاتحاد السكندري - علي بهيج هدف فاركو الأول أمام الاتحاد السكندري - رزقي حمرون مدحت عبد الهادي: لاعبو الزمالك كانوا في حالة نفسية سيئة ولا حديث عن الفنيات مؤتمر بابافاسيليو: هدفنا الملغي أمام الزمالك صحيح بنسبة 100%