مراسم تتويج الأهلي بطلا لـ كأس مصر 2022

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 - 00:52

4/11/2023 12:52:26 AM مراسم تتويج الأهلي بطلا لـ كأس مصر 2022
الأهلي كأس مصر بيراميدز
نرشح لكم
أهداف فوز الأهلي على بيراميدز 1/2 (نهائي كأس مصر 2022) إنقاذ راااائع من حسين الشحات على خط المرمى (نهائي كأس مصر) أهداف فوز فاركو على الاتحاد السكندري 2/3 (الدوري المصري) هدف الأهلي الثاني أمام بيراميدز - حمدي فتحي (نهائي كأس مصر) هدف الاتحاد السكندري الثاني أمام فاركو - كريستوفر مابولولو هدف الاتحاد السكندري الأول أمام فاركو - كريستوفر مابولولو هدف تعادل الأهلي أمام بيراميدز - كهربا (كأس مصر) هدف فاركو الثالث أمام الاتحاد السكندري - شكري نجيب
أخر الأخبار
الشحات يكشف سر صناعته لهدف فوز الأهلي على بيراميدز 32 ثاتيه | الدوري المصري
ربيعة: خضعت لأشعة بين شوطين نهائي الكأس لمعرفة مدى إصابتي 6 دقيقة | الكرة المصرية
كرة سلة - سيدات الأهلي إلى نصف نهائي دوري السوبر.. تعرف على المتأهلين 9 دقيقة | كرة سلة
الثالثة من أصل 11.. رزقي حمرون رجل مباراة الاتحاد السكندري وفاركو 22 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة - الأهلي إلى نهائي دوري السوبر بالفوز الثالث على الزمالك 31 دقيقة | كرة سلة
علي معلول: الأهلي حقق كأس مصر من المنافس المباشر له 33 دقيقة | الكرة المصرية
الزمالك في السوبر والرجاء في إفريقيا.. أجندة مباريات الأهلي القادمة 38 دقيقة | الكرة المصرية
حمدي فتحي: لا أحب الظهور الإعلامي كثيرا.. والأهلي فاز بالكأس بالخبرة والصبر 42 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت إفريقيا - تفاصيل قرعة مسابقتي دوري الأبطال والكونفدرالية كاملة 2 الزمالك يعلن تجميد 4 لاعبين وخصم مستحقات عقب الخسارة من المصري 3 مدرب الزمالك - خوان كارلوس أوسوريو.. "المهووس" الذي تعلم من السير أليكس فيرجسون 4 انتهت كرة يد - الأهلي (24) (21) الزمالك.. الأحمر بطل الدوري