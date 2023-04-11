إنقاذ راااائع من حسين الشحات على خط المرمى (نهائي كأس مصر)
الثلاثاء، 11 أبريل 2023 - 00:13
نرشح لكم
أهداف فوز الأهلي على بيراميدز 1/2 (نهائي كأس مصر 2022) أهداف فوز فاركو على الاتحاد السكندري 2/3 (الدوري المصري) هدف الأهلي الثاني أمام بيراميدز - حمدي فتحي (نهائي كأس مصر) هدف الاتحاد السكندري الثاني أمام فاركو - كريستوفر مابولولو هدف الاتحاد السكندري الأول أمام فاركو - كريستوفر مابولولو هدف تعادل الأهلي أمام بيراميدز - كهربا (كأس مصر) هدف فاركو الثالث أمام الاتحاد السكندري - شكري نجيب هدف بيراميدز الأول أمام الأهلي - وليد الكرتي (كأس مصر)