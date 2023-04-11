أهداف فوز فاركو على الاتحاد السكندري 2/3 (الدوري المصري)
الثلاثاء، 11 أبريل 2023 - 00:07
لو اتفرجت على نهائي الكاس وفاتك ماتش فاركو والاتحاد.. اتفرج على حفلة الأهداف اللي جات#ONTime_Sports pic.twitter.com/dbLmcbbiba— OnTime Sports (@ONTimeSports) April 10, 2023
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