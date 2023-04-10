هدف الاتحاد السكندري الأول أمام فاركو - كريستوفر مابولولو
الإثنين، 10 أبريل 2023 - 23:15
لزقها في المقص.. مابولولو يسجل الهدف الأول للاتحاد ويقلص النتيجة لـ 3-1#ONTime_Sports pic.twitter.com/JlLnOsUJ0R— OnTime Sports (@ONTimeSports) April 10, 2023
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