فرصة كهربا الخطيرة الضائعة أمام بيراميدز
الإثنين، 10 أبريل 2023 - 22:31
بعد عرضية رائعة من الشحات 💥— OnTime Sports (@ONTimeSports) April 10, 2023
فرصة كهربا الضائعة للأهلي أمام بيراميدز ⬇️🔴 pic.twitter.com/gIrZq0rfdq
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