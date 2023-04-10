إلغاء ركلة جزاء الأهلي أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر
الإثنين، 10 أبريل 2023 - 22:11
أمين عمر يحتسب ركلة جزاء للأهلي أمام بيراميدز 🚨🔴— OnTime Sports (@ONTimeSports) April 10, 2023
ولكن تُلغى بعد العودة لتقنية الفار 📺 pic.twitter.com/CwKofpojAZ
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