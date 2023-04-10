"الشناوي السد العالي".. جمهور الأهلي يهتف لقائده
الإثنين، 10 أبريل 2023 - 22:01
"يا ليالي يا ليالي يا ليالي شناوي السد العالي 🗣️"— FilGoal (@FilGoal) April 10, 2023
جماهير الأهلي تهتف لحارسها أثناء عمليات الاحماء 🔴
🎥: هلال عادل pic.twitter.com/koXXqI21iZ
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