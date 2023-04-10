تمزق قميص محمد هاني بعد تدخل مع رمضان صبحي (نهائي كأس مصر)
الإثنين، 10 أبريل 2023 - 21:50
تمزق قميص محمد هاني بعد تدخل مع رمضان صبحي 👕 خلال نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز 🔴🔵 pic.twitter.com/2cQeClkvJn— OnTime Sports (@ONTimeSports) April 10, 2023
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