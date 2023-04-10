هدف فاركو الأول أمام الاتحاد السكندري - رزقي حمرون

الإثنين، 10 أبريل 2023 - 21:47

4/10/2023 9:47:28 PM هدف فاركو الأول أمام الاتحاد السكندري - رزقي حمرون
الاتحاد السكندري الدوري المصري فاركو
نرشح لكم
هدف فاركو الثاني أمام الاتحاد السكندري - علي بهيج مدحت عبد الهادي: لاعبو الزمالك كانوا في حالة نفسية سيئة ولا حديث عن الفنيات مؤتمر بابافاسيليو: هدفنا الملغي أمام الزمالك صحيح بنسبة 100% ملخص فوز سموحة على الداخلية 3/4 (الدوري المصري) ملخص فوز الزمالك على البنك الأهلي 0/1 (الدوري المصري) هدف سموحة الرابع أمام الداخلية - صديق كالابا هدف سموحة الثالث أمام الداخلية - بنيامين بواتينج هدف فوز الزمالك على البنك الأهلي 0/1 (الدوري المصري)
أخر الأخبار
مؤتمر مدرب بنفيكا: سأطعلكم على طريقة لعبي لو أخبرتموني بتشكيل إنتر 8 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر إنزاجي: فرصة لوكاكو؟ أفكر أيضا في لقطة فيورنتينا ساعة | دوري أبطال أوروبا
بعد لكمة فالفيردي.. باينا: بعض الأكاذيب تؤلم أكثر من اللكمات.. تلقيت التهديدات وأمنيات الموت لعائلتي ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (0) - (0) جيرونا.. محاولات مستمرة ساعة | الدوري الإسباني
تشكيل الدوري - ثنائي هجومي مع فاركو.. ومحمود محمود وعمار على دكة الاتحاد 2 ساعة | الكرة المصرية
مباشر نهائي الكأس - الأهلي (0)-(1) بيراميدز.. جوووول وليد الكرتي 2 ساعة | الكرة المصرية
تشكيل بيراميدز - إبراهيم عادل على حساب بن يوسف.. والسعيد ورمضان يهاجمان الأهلي 2 ساعة | الكرة المصرية
تشكيل الأهلي - الشحات أساسي أمام بيراميدز في نهائي الكأس.. وسافيو على الدكة 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت إفريقيا - تفاصيل قرعة مسابقتي دوري الأبطال والكونفدرالية كاملة 2 الزمالك يعلن تجميد 4 لاعبين وخصم مستحقات عقب الخسارة من المصري 3 مدرب الزمالك - خوان كارلوس أوسوريو.. "المهووس" الذي تعلم من السير أليكس فيرجسون 4 انتهت كرة يد - الأهلي (24) (21) الزمالك.. الأحمر بطل الدوري