هدف فاركو الأول أمام الاتحاد السكندري - رزقي حمرون
الإثنين، 10 أبريل 2023 - 21:47
رزقي حمرون يبكي بعد تسجيل الهدف الأول لفاركو في شباك الاتحاد#ONTime_Sports pic.twitter.com/6ySZWlEVgf— OnTime Sports (@ONTimeSports) April 10, 2023
نرشح لكم
هدف فاركو الثاني أمام الاتحاد السكندري - علي بهيج مدحت عبد الهادي: لاعبو الزمالك كانوا في حالة نفسية سيئة ولا حديث عن الفنيات مؤتمر بابافاسيليو: هدفنا الملغي أمام الزمالك صحيح بنسبة 100% ملخص فوز سموحة على الداخلية 3/4 (الدوري المصري) ملخص فوز الزمالك على البنك الأهلي 0/1 (الدوري المصري) هدف سموحة الرابع أمام الداخلية - صديق كالابا هدف سموحة الثالث أمام الداخلية - بنيامين بواتينج هدف فوز الزمالك على البنك الأهلي 0/1 (الدوري المصري)