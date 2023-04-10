طارق حامد: لو كان اسمي حامديتش لما تعرضت للنقد

"الانتقادات جزء من كرة القدم، ولكن لو كان اسمي طارق حامديتش وجاي بـ20 مليون دولار لكانت الآراء مختلفة.. لكنني طارق من مصر لذلك كانت هناك مشكلة"



طارق حامد - لاعب #الاتحاد#الوحدة_الاتحاد⁩⁩ | ⁦#SSC pic.twitter.com/Pt98NCAeh9