طارق حامد: لو كان اسمي حامديتش لما تعرضت للنقد
الإثنين، 10 أبريل 2023 - 01:04
"الانتقادات جزء من كرة القدم، ولكن لو كان اسمي طارق حامديتش وجاي بـ20 مليون دولار لكانت الآراء مختلفة.. لكنني طارق من مصر لذلك كانت هناك مشكلة"— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 9, 2023
طارق حامد - لاعب #الاتحاد#الوحدة_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/Pt98NCAeh9
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