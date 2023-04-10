ملخص فوز الزمالك على البنك الأهلي 0/1 (الدوري المصري)
الإثنين، 10 أبريل 2023 - 00:36
نرشح لكم
مدحت عبد الهادي: لاعبو الزمالك كانوا في حالة نفسية سيئة ولا حديث عن الفنيات مؤتمر بابافاسيليو: هدفنا الملغي أمام الزمالك صحيح بنسبة 100% ملخص فوز سموحة على الداخلية 3/4 (الدوري المصري) هدف سموحة الرابع أمام الداخلية - صديق كالابا هدف سموحة الثالث أمام الداخلية - بنيامين بواتينج هدف فوز الزمالك على البنك الأهلي 0/1 (الدوري المصري) هدف التقليص من الداخلية أمام سموحة - ألان تشامبادي هدف سموحة الثاني أمام الداخلية - بنيامين بواتينج