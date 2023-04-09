هدف سموحة الرابع أمام الداخلية - صديق كالابا
الأحد، 09 أبريل 2023 - 22:09
رباعية في شباك الداخلية ⚽️🚨 صديق اوجولا يسجل الرابع لسموحة 🔥— OnTime Sports (@ONTimeSports) April 9, 2023
سموحة 4 : 1 الداخلية pic.twitter.com/xsp8Wl3CZT
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