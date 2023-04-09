هدف فوز الزمالك على البنك الأهلي 0/1 (الدوري المصري)
الأحد، 09 أبريل 2023 - 21:58
جوووووول.. الونش يسجل الهدف الأول للزمالك في شباك البنك الأهلي ⚽⚽ pic.twitter.com/HUO0cqqeVs— OnTime Sports (@ONTimeSports) April 9, 2023
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