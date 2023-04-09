هدف سموحة الثاني أمام الداخلية - بنيامين بواتينج
الأحد، 09 أبريل 2023 - 21:54
جوووول 💥⚽️ بنجامين بواتينج يسجل الهدف الثاني لسموحة في مرمى الداخلية— OnTime Sports (@ONTimeSports) April 9, 2023
سموحة 2 : 0 الداخلية pic.twitter.com/Vhp5ZtkUB5
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