أهداف فوز لاتسيو على يوفنتوس 2-1 (الدوري الإيطالي)

في مباراة مثيرة.. لاتسيو يفوز على يوفنتوس بهدفين مقابل هدف

نسور العاصمة يعززون مركزهم الثاني برصيد 58 نقطة فيما يحتل اليوفي المركز السابع برصيد 44 نقطة



شاهد أهداف المباراة..#لاتسيو_يوفنتوس#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/e3TmAi9C4V