أهداف فوز لاتسيو على يوفنتوس 2-1 (الدوري الإيطالي)
السبت، 08 أبريل 2023 - 23:11
في مباراة مثيرة.. لاتسيو يفوز على يوفنتوس بهدفين مقابل هدف— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 8, 2023
نسور العاصمة يعززون مركزهم الثاني برصيد 58 نقطة فيما يحتل اليوفي المركز السابع برصيد 44 نقطة
شاهد أهداف المباراة..#لاتسيو_يوفنتوس#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/e3TmAi9C4V
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