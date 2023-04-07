تصدي خرافي من جريمييو أوتشوا ضد إنتر (الدوري الإيطالي)

"محاولة بسبعة أرواح"

لوكاكو يضيع فرصة أمام المرمى ثم استبسال من أوتشوا لتنتهي بسلام على ساليرنيتانا#ساليرنيتانا_إنتر#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/Jv7LjAqOyB