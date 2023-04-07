تصدي خرافي من جريمييو أوتشوا ضد إنتر (الدوري الإيطالي)
الجمعة، 07 أبريل 2023 - 20:49
"محاولة بسبعة أرواح"— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 7, 2023
لوكاكو يضيع فرصة أمام المرمى ثم استبسال من أوتشوا لتنتهي بسلام على ساليرنيتانا#ساليرنيتانا_إنتر#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/Jv7LjAqOyB
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