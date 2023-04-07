هدفا تعادل إنتر مع ساليرنتانا 1-1 (الدوري الإيطالي)
الجمعة، 07 أبريل 2023 - 20:46
بالوقت القاتل.. ساليرنيتانا يعادل النتيجة أمام إنتر ويكمل مشواره دون هزيمة في آخر 6 مباريات وإنزاغي يستمر في المعاناة— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 7, 2023
شاهد هدفي المباراة..#ليتشي_نابولي#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/KmLhu6uIX6
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