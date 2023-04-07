هدفا تعادل إنتر مع ساليرنتانا 1-1 (الدوري الإيطالي)

بالوقت القاتل.. ساليرنيتانا يعادل النتيجة أمام إنتر ويكمل مشواره دون هزيمة في آخر 6 مباريات وإنزاغي يستمر في المعاناة



شاهد هدفي المباراة..#ليتشي_نابولي#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/KmLhu6uIX6