هدفا فوز فيورنتينا على كريمونيسي 2-0 (كأس إيطاليا)
الأربعاء، 05 أبريل 2023 - 23:24
فيورنتينا يعود من ملعب كريمونيزي بانتصار بهدفين دون رد في ذهاب نصف نهائي #كأس_إيطاليا— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 5, 2023
شاهد الهدفين.. pic.twitter.com/ZzVd0wm8MQ
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