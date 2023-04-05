أهداف فوز ريال مدريد على برشلونة 4-0 (كأس ملك إسبانيا)
الأربعاء، 05 أبريل 2023 - 23:09
هاتريك بنزيما الرمضاني 🌙— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 5, 2023
مشاهدة ممتعة 🇫🇷🍿#برشلونة_ريال_مدريد#CopaDelRey | #SSC pic.twitter.com/3P5X5d3kL8
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